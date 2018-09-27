روسية تشيد قبرها على شكل هاتف آيفون

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (صحف)

صممت امراة روسية قبرها على شكل هاتف آيفون الشهير بمقبرة تقع في مدينة أوفا الروسية

وكانت ريتا شاميفا (25 عاماً) قد صممت شاهد مدفنها المصنوع من البازلت على شكل آيفون أسود يعرض صورة لها، وذلك حسب موقع «ديلي ميل» البريطاني.

وقام والدها بعد وفاتها بوقت طويل بتثبيت هذا الشاهد في يناير/كانون الثاني عام 2016.

وتشير التقارير الإعلامية إلى القليل عن ريتا، حيث إنها كانت محبة للسفر حول العالم ولديها أصدقاء في ألمانيا.

ويعتقد أن القبر تم تكليفه من شركة سيبيريا التي تقدم «مستلزمات المقابر».

وفي سياق متصل، قال المصمم بافل كاليوك إنه بنى حجرات مماثلة لقبر آخر كوسيلة للدعاية ولجذب الانتباه، ولكن بعد عرض أعماله في معرض جنازة في نوفوسيبيرسك، أصبح هناك إقبال على شواهد القبور الغريبة.



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