بيع أول كمبيوتر آبل بـ375.000 دولار

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

باعت شركة “أبل” أول جهاز نادر تُطلقه ويَعرض بدايات تاريخ الحوسبة ، بمبلغ وصل الى 375,000 الف دولار. وبحسب ما أفادت به صحيفة “ذا صن” البريطانية، صُمم الجهاز في مرآب ٍ في ولاية كاليفورنيا، على يد كل ٍ من وزنياك و ستيف جوبز، مؤسسا الشركة ، وقد تم التخلي عن الجهاز في شهر تشرين الاول أكتوبر من عام 1977.

ويعد حاسوب Apple-1 النادر، الذي يعمل بكامل طاقته، والذي يجري بيعه في مزاد RR الذي يقع مقره في بوسطن في سبتمبر/ أيلول ، واحدًا من بين 60 جهاز كمبيوتر فقط أو ما تبقى من أجهزة الكمبيوتر الأصلية التي تم تصنيعها من 200 جهاز.

وتم تصميم الماكينات وصنعها يدويًا من قبل ستيف جوبز وستيف وزنياك في عامي 1976 و 1977 وبيعت في الأصل بحوالي 666 دولارًا (511 جنيهًا إسترلينيًا) لعشاق تكنولوجيا محليين , وتمت استعادة Apple-1 إلى حالته التشغيلية الأصلية من قبل الخبير كوري كوهين, ولقد عمل النظام دون خطأ لمدة تقرب من ثماني ساعات في اختبار حديث، وسيتم شحنه بلوحة المفاتيح الأصلية المصممة والمصممة خلال السبعينيات.

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وأنتجا المؤسسان المشاركان لشركة Apple جوبز وزنياك 150 طرازًا فقط من Apple-1 لبيعها لأصدقائهم وعائلتهم, وبدأ الاسم التجريبي في تسويق نظام الكمبيوتر إلى سلسلة متاجر الإلكترونيات Byte Shop عام 1976، بعد أن اشترى بائع التجزئة أول 50 وحدة, والتي عرضت أصلًا للبيع مقابل 666.66 دولار كما أحب وزنياك تكرار الأرقام , على الرغم من أن Apple-1 يشتهر بكونه أول جهاز كمبيوتر شخصي جاهز للاستخدام مع شاشة ولوحة مفاتيح، فقد تم تقديمه على أنه اللوحة الأم فقط, وهذا يعني أن المستخدمين كان عليهم الحصول على حزمة الطاقة ولوحة المفاتيح والشاشة ومسجل الكاسيت الخاص بهم قبل أن يتمكنوا من استخدام الجهاز.

وتستخدم معظم الحواسيب المبكرة لوحات رئيسية مختلفة لكل مكون داخل الكمبيوتر، ومع ذلك، قرر وزنياك وضعها على لوحة واحدة, فاختار وزنياك استخدام لوحة مفاتيح بدلًا من مفاتيح اللوحة الأمامية المتوفرة على أجهزة الكمبيوتر المبكرة الأخرى لتسهيل الاستخدام, وتم كذلك استخدام مسجل كاسيت لتخزين وتحميل البرامج على الجهاز.

كانت الشاشة بطيئة وفقًا لمعايير اليوم - حيث تعرض حوالي 60 حرفًا فرديًا في الثانية, ويتم شحنها فقط مع حوالي 8 كيبي من الذاكرة الداخلية, للعلم 8 كيبي يكفي فقط لحفظ ملف 1000 كلمة.

ويظهر ذلك بدايات متواضعة لشركة أبل التي تتخذ من كوبرتينو في ولاية كاليفورنيا مقرًا لها، والتي أصبحت أخيرًا أول شركة في العالم يتم تداول أسهمها في البورصة بقيمة 1 تريليون دولار (0.8 تريليون جنيه إسترليني).

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