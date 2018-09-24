إنسان آلي بمهارات الرسامين العالميين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (ناهد العثماني)

يمكن لإنسان آلي أن يضطلع بالعديد من المهام التي كانت من قبل حكرا على البشر.. لكن هل يمكنه في يوم من الأيام أن يكون بديلا للفنان؟

شاشة جهاز كمبيوتر تظهر خوارزميات استخدمها فريق فرنسي في رسم نسخ من لوحات لرسامين مثل رامبرانت بصورة التقطت خلال مقابلة مع رويترز يوم الجمعة.

هذا ما آمن به فريق من رجال الأعمال الفرنسيين، فأقدموا على تصميم خوارزميات على الكمبيوتر يمكنها أن تعيد رسم لوحات أصلية تشابه أعمال كبار الفنانين مثل رامبرانت.

ومن خلال هذا التصميم ظهرت لوحات تتخيل (بارون بلدة بلامي) وشخصيات أرستقراطية ربطتهم به معرفة أو علاقة ما. ورغم أن النتيجة النهائية جاءت مشوشة وغير واضحة بما لا يثير إعجاب المولعين بفن رامبرانت، فقد كانت جيدة بما يكفي لعرض إحداها في دار كريستيز للمزادات في نيويورك للبيع في أكتوبر تشرين الأول بسعر يقدر بما يتراوح بين سبعة وعشرة آلاف دولار.

وقال هوجو كازيل دوبر، مهندس الكمبيوتر الذي أسس المجموعة مع صديقي طفولته جوتييه فيرنيير وبيير فوتريل، "نحن فنانون بنوع مختلف من ريشة الرسم. ريشتنا هي خوارزمية نطورها على جهاز كمبيوتر".

وتنتج الخوارزمية تلك الأعمال الفنية من خلال الخروج بصور جديدة بعد تزويد جهاز الكمبيوتر ببيانات لوحات الموجودة بالفعل.

ويعترف فوتريل بأن اللوحات تخرج مشوشة ويقول "الصور المرئية ليست هي الشيء الوحيد الذي تتألف منه اللوحة النهائية، "الرسالة بأكملها والعملية الفنية للحصول على الصورة المرئية من الأمور المهمة أيضا، ربما أهم من المنتج النهائي".

لكن بعض الفنانين لم يقتنعوا بأن آلة يمكنها أن تصنع فنا حقيقيا.

وقال الرسام روبيرت بريستجياكومو "هناك على الدوام إحساس ما خلف اللوحة.. سواء كان غضبا أو اشتياقا أو رغبة. لكن الذكاء الاصطناعي.. ها هو التعبير يتحدث عن نفسه.. اصطناعي".

اقرأ أيضا:

فيسبوك تطلق في كولومبيا خدمتها الجديدة للتعارف