غوغل تدفع سنويا لأبل مقابل خدمة التصفح على أجهزة آيفون

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



قد نرى أن نلجأ في كل مناسبة للبحث عن معلومة ما للمحرك الشهير "غوغل" على أجهزتنا "آبل"، هذه الخطوة قد تكلفنا بضع دقائق، لكن تكلف محرك "غوغل" ملاينن الدولارات..

في التفاصيل، تحصل شركة آبل على مليارات الدولارات سنويا من شركة "غوغل" مقابل إبقاء محركها للبحث الافتراضي ضمن متصفح سفاري لأجهزة هواتف "آيفون" وحواسيب آيباد اللوحية، مع استخدامها محرك بحث مايكروسوفت Bing في أماكن أخرى مختلفة مثل البحث عبر الويب من خلال مساعدها الرقمي الصوتي سيري Siri، وفي حين لا تتحدث الشركتان علنًا عن هذه الاتفاقية، إلا أن بحثا جديدا صادر عن "رود هول" المحلل ضمن مؤسسة الخدمات

المالية والاستثمارية جولدمان ساكس Goldman Sachs يقدر المبلغ المدفوع من قبل غوغل لهذا العام بحوالي 9 مليار دولار..

وتدخل هذه المليارات ضمن الإيرادات المتوقعة في عام 2018 لقطاع خدمات آبل، أي أن حوالي ربع إجمالي الإيرادات المتوقعة لهذا العام لا علاقة لها بشركة آبل نفسها، وفي حال كان الرقم المعلن من قبل "جولدمان ساكس" صحيحا،

فإنه يجب إعادة التفكير فيما تروج له شركة آبل حول تحول أعمالها، كما أنه يطرح تساؤلات حول تصريحاتها الأخلاقية فيما يتعلق بالإعلانات الرقمية..

وتتحدث "غوغل" باستمرار عن كمية الأموال التي تدفعها لشركة آبل وغيرها من الشركات، بينما على النقيض من ذلك، فإن شركة آبل لا تتحدث أبدا عن الإيرادات الواردة من شركة "غوغل"، حيث أن الرقم الرسمي الوحيد المتوفر حتى الآن يعود إلى مستند المحكمة لعام 2014، والذي كشف عن أن شركة جوجل دفعت في ذلك الوقت مبلغ مليار دولار لشركة آبل..

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