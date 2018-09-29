بلجيكا تقاضي غوغل لرفضها حجب مواقع عسكرية على خرائطها

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قرّرت وزارة الدفاع البلجيكية رفع دعوى ضد شركة غوغل الأمريكية، لرفضها طمس معالم مواقع البنى التحتية الهامة التابعة للجيش البلجيكي في خدمة الخرائط التابعة لها.

وذكّر ممثل وزارة الدفاع البلجيكية أن الوزارة طلبت من إدارة الشركة "لأسبابٍ أمنية" طمس صور المنشآت والمواقع العسكرية البلجيكية على خرائطها.

ونقلت مواقع إعلام رسمية، عن ممثل وزارة الدفاع البلجيكية، لم يسمّه: إن "معالم قواعد سلاح الجو البلجيكي تبدو واضحة جداً على خرائط جوجل في الإنترنت".

وأشار إلى أن "الأمر يتعلّق بشكل خاصّ بقاعدتي كلاين بروجيل في مقاطعة ليمبورغ، وفلورنت في مقاطعة آردن، ومحطات الطاقة النووية، فضلاً عن المنشآت النفطية في ميناء أنتويرب".

ويقع في بروكسل مقر قيادة حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وكذلك المؤسسات الرئيسية في الاتحاد الأوروبي.

وخرائط "غوغل" تقدّم لمستخدميها معلومات مفصّلة حول خرائط الطرق والمناطق الجغرافية في العالم، وأصبحت واحدة من أكثر التطبيقات المنتشرة والشائعة الاستخدام، وتوفّر الخدمة معلومات مفصّلة عن مواقع المدن والحدود الجغرافية، كما أنها تحتوي معلومات حول الخرائط الداخلية لبعض الأماكن.

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