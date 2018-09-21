ميزة جديدة من غوغل على تطبيق "فاميلي لينك"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (صحف)

أطلقت شركة "غوغل" الأمريكية أدوات جديدة في تطبيقها "فاميلي لينك" تحتوي "قواعد أساسية رقمية" تسمح للآباء بالتحكّم بأجهزة أبنائهم الذكية وإبعادهم عنها.

وذكرت صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية، الخميس، أن التطبيق الذي أطلقته جوجل، في مارس الماضي، يزوّد الآباء بتقارير نشاط أسبوعية عن استخدام هاتف الطفل، كما يسمح لهم بمنع تطبيقات معيّنة وغلق الجهاز عن بعد.

وحتى الآن كان تصميم التطبيق للمساعدة في التحكّم في عادات الهاتف الذكي للأطفال في سن 13 وما دونه، لكن التحديث الجديد يوسّع هذه الضوابط لتشمل المراهقين الأكبر سناً.

وأضافت جوجل إمكانية أخرى للآباء يستطيعون من خلالها إغلاق حسابات المراهقين في التطبيق عن بعد باستخدام "مساعد جوجل".

وعلى سبيل المثال؛ يستطيع الآباء قول "هاي جوجل، أغلق جهاز ابني فلان"، ولن يتبقّى أمام الولد سوى دقائق معدودة لإنهاء ما يفعله قبل انطفاء الهاتف.

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