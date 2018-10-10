سناب شات تخطط لإعادة اختراع التلفاز.. هل تنجح؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

عندما جربت سناب شات تغيير شكل التلفزيون لأول مرة من خلال العروض العمودية على تطبيقها على الهواتف المحمولة ، لم تكن تجربة فاشلة ،بل كانت كافية لتدفع بالتطبيق إلى الاستمرار .

وفي ظل سعيها لزيادة شعبيتها بين المستخدمين وحتى المُعلنين ، شركة سناب أعلنت العام الماضي أنها على وشك إضافة محتوى تلفزيوني حقيقي لتطبيق سناب شات .

وكانت تقارير أشارت إلى أن الشركة بدأت بالفعل بالعمل في الاشهر القليلة الماضية مع عدة وسائل إعلامية شهيرة وذلك للحصول على الحقوق الحصرية لعرض بعض البرامج عبر تطبيق سناب شات .

سناب شات أعلنت الأربعاء أنها بصدد إطلاق علامة تجارية جديدة في محاولة لإعادة الشعبية للتطبيق الذي يستمر في خسارة مستخدميه ، العلامة التجارية الجديدة تحمل اسم سناب اوريجنالز ،وهي عبارة عن قائمة جديدة تضم 12 عرضاً تسلسليا أصليا لقسمها في (Discover )

و على خلاف التلفزيون ،سيتم تصوير برامج سناب شات على نحو عمودي ، مع حلقات تستمر لأربع أو خمس دقائق فقط .

و يحتوي Snapchat بالفعل على برامج: شركاء مثل NBC و ESPN و E! تم بث حلقات تشبه التلفاز لفيلم Snapchat’s Explor قبل أعوام ومع ذلك ، فإن معظم تلك الحلقات لم يتم تركز على الأخبار. (جربت Snapchat أيضا مع الكوميديا ​​في عام 2014.) الآن سناب شات تريد إدخال المسلسلات في تطبيقها ، بالتعاون مع شركات الإنتاج الخارجية .

لماذا ا؟ نظرًا لأن الكثير من الأشخاص يشاهدون البرامج التي كان Snapchat يعرضها بها بالفعل ، يقول نائب رئيس برنامج سناب اوريجينال سين ميلز يعتقد أن الجمهور سيحب هذه الإضافة .

وقال ميلز: "لقد أصبحت عادة يومية من حيث كيفية مشاهدة الناس [العروض]"."إنه الولاء من حيث كيفية مشاهدة الأشخاص للعروض والعودة كل يوم لها ، وأعتقد أنها تشبه إلى حد كبير الطريقة التي يشاهد بها الأشخاص التلفزيون".

وأضاف "أشعر وكأننا كنا الرواد فيهذا المجال ونحن الآن نريد أن ندعمه بالمزيد من المحتوى ".

يقول ميلز أن الوقت الذي يقضيه الأشخاص في مشاهدة العروض كل شهر قد تضاعف ثلاث مرات منذ شهر يناير ، على الرغم من أنه رفض مشاركة بيانات كم من الوقت يقضي الناس على متابعة هذه العروض ، وهو ما يجعل من الصعب تحديد مدى قيمة العروض للشركة.

الأرقام التي أفصحت سناب شات عنها سابقا كانت عدد جماهير بعض برامجها الأكثر شعبية - حيث أن طبعة ESPN’s SportsCenter الجديدة على Snapchat تضم 17 مليون مشاهد فردًا شهريًا ، بينما يقدم برنامج News Tuns الذي تبثه قناة NBC خمسة ملايين مشاهد في اليوم ، بحسب سناب شات. لكن هذه المقاييس لا يمكن مقارنتها بالتصنيفات التلفزيونية التقليدية ، مما يجعلها مرة أخرى أمرًا صعبًا.

ومع ذلك ، فإن قرار سناب شات بإضافة المزيد من العروض يعني بالتأكيد أن العروض تدر بالنفع لها .

وتعاونت سناب مع شركة “إن بي سي يونيفرسال” NBC Universal العملاقة في مجال صناعة التلفزيون لإنشاء استوديو إنتاج محتوى رقمي في كاليفورنيا.وكانت شركة “NBC Universal” قد استثمرت 500 مليون دولار في الطرح الأولي لشركة سناب كجزء من استثمار وشراكة ، كما فازت شركة تايم وارنر “Time Warner” والتي تعد من أكبر الشبكات التلفزيونية بعقد صفقة محتوى بقيمة 100 مليون دولار مع سناب لتقديم عروض حصرية للتطبيق.

ويقول نيك بيل نائب رئيس قسم المحتوى في سناب نريد أن نكون أصدقاء للإعلام”.علاوة على ذلك لدى سناب تجربة إعلامية من خلال خدمة “ديسكفر” التي تم إطلاقها في 2015 بالتعاون مع الوكالات الإعلامية مثل سي إن إن “CNN” و باز فيد”Buzz Feed” وغيرهم. لإنتاج محتوى خاص للخدمة يتضمن الأخبار والترفيه والموضة.

وتهدف سناب لزيادة الوقت الذي يقضيه المستخدمون على التطبيق وذلك لرفع حصتها من سوق الإعلانات. فيما لازالت تعاني من الخسائر فبحسب النتائج المالية للربع الأول من 2018 تم تسجيل خسائر بحوالي 385.8 مليون دولار مقارنة بخسائر قدرها 2.21 مليار دولارفي نفس الفترة من العام الماضي، فيما نمت العائدات إلى 230.7 مليون دولار مقارنة مع 149.6 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي.



فيما بلغ عدد المستخدمين النشطين 191 مليون مستخدم يوميًا، مقارنة مع 166 مليون مستخدم نشط يومياً بنفس الفترة، الشركة التي تعاني من ضعف عوائد الإعلانات حاولت التقليل من النفقات مما دفعها لتسريح 100 موظف يعملون في مجال الإعلان.!

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