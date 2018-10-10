غوغل تكشف عن هواتفها الجديدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)



كشفت غوغل التابعة لألفابت عن ثالث إصدار من هاتفها الذكي بيكسل وجهاز مكبر الصوت الذكي "غوغل هوم" و كذلك عن أول جهاز كمبيوتر لوحيّ لها، يتمّ هذا في الوقت الذي تبذل فيه الشركة جهودا لتعويض تأخرها على صعيد العتاد.



وتَحَوَّلَ نظام التّشغيل أندرويد الخاصّ بالشركة من منافس متأخر إلى العقل المشغل لمعظم أجهزة الهواتف الذكية في العالم و تفوقت غوغل على أمازون في مبيعات مكبرات الصوت الذكية خلال الفصول الأخيرة.



والجهاز بيكسل 3، البالغ سعره 799 دولارا، والجهاز الأكبر بيكسل 3 اكس.ال، البالغ سعره 899 دولارا، هما أحدث ما تطرحه غوغل في سوق الهواتف.

ويعمل الكمبيوتر اللوحي بيكسل سليت بنظام التشغيل الأغنى بالإمكانيات كروم أو.اس الخاص بأجهزة الكمبيوتر المحمولة بدلا من أندرويد. وحددت الشركة سعر الجهاز عند 599 دولارا وتهدف به إلى منافسة آيباد برو لأبل.

لكن هواتف بيكسل واجهت صعوبة في البيع، إذ طرحت بعيوب واستحوذت على أقل من واحد بالمئة من السوق العالمية من حيث الشحنات في أول عامين لها وفقا لشركة استراتيجي أناليتكس للأبحاث.

وقد تقدم توسعة نطاق التوزيع الجغرافي للهاتف دعما محدودا لمجموعة هواتف بيكسل. وسيجري تدشين بيسكل 3 في عشر دول بدلا من ست دول فقط دُشن فيها بيكسل 2 قبل عام. ومن بين الأسواق الجديدة فرنسا وأيرلندا واليابان وتايوان.

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