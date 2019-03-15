أرسنال يصعد لربع نهائي الدوري الأوروبي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (متابعات)



قلب آرسنال الطاولة على ضيفه رين الفرنسي، ليهزمه بثلاثية نظيفة، في إياب ثمن نهائي الدوري الأوروبي.



وضمن الجانرز مكانًا في ربع النهائي، بفضل مهاجمه الجابوني اوباميانج ، الذي إستطاع تعويض خسارة الذهاب بنتيجة ثلاثة مقابل هدف

وأحرز بيير إيميريك أوباميانج هدفين الأول والثالث، فيما احرز الشاب أينسلي مايتلاند-نايلز (ق15)، الهدف الثاني.

وقدم آرسنال أداء هجوميا جيدا، لا سيما في الشوط الأول، وكان في مقدوره زيادة حصة الاهداف لولا إضاعة لاعبيه العديد من الفرص السانحة للتسجيل.

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