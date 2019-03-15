قرعة دوري الأبطال.. من يحمل آمال العرب في ربع النهائي؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

يترقب عشاق كرة القدم حول العالم قرعة الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، والمقرر إقامتها عصر الجمعة في مدينة نيون السويسرية.

وحجزت 8 أندية مقاعدها في ربع النهائي، بعد ختام جولة إياب ثمن النهائي يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين.

أندية البريميرليغ كان لها نصيب الأسد، حيث تمكنت الأندية الإنكليزية الأربعة (مانشستر يونايتد، مانشستر سيتي، توتنهام، ليفربول) من التأهل إلى ربع النهائي.

في حين تراجع التمثيل الإسباني هذا الموسم، ولا يتواجد إلا برشلونة كسفير وحيد لأندية الليغا، بعد خروج ثنائي مدينة مدريد.

كما يمثل فريق يوفنتوس أندية الكالتشو بمفرده، إضافة إلى أياكس الهولندي وبورتو البرتغالي.

هذا ويتواجد 6 لاعبيين من نجوم العرب في ربع النهائي، ستتعلق بهم آمال الجماهير العربية خلال ما تبقى من عمر البطولة الأوروبية الأغلى.

فريق أياكس أمستردام الهولندي له نصيب الأسد من التمثيل العربي، حيث يضم بين صفوفه الثلاثي المغربي حكيم زياش ونصير مزراوي وزكريا لبيض.

في حين يتألق النجم الجزائري رياض محرز في صفوف مانشستر سيتي الإنكليزي، وينشط مواطنه ياسين براهيمي بقميص نادي بورتو البرتغالي.

أما فريق ليفربول الإنكليزي فيضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، الذي خسر بقميص الريدز المباراة النهائية أمام ريال مدريد خلال الموسم الماضي من البطولة.

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