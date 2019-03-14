برشلونة يسحق ليون ويصعد لربع نهائى تشامبيونزليغ



أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (متابعات)

صعد فريق برشلونة إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا (تشامبيونزليغ)، بفوزه الساحق على ليون الفرنسي، بنتيجة (5-1)، في المباراة التي جرت على ملعب كامب نو.



وجاءت أهداف برشلونة عن طريق ليونيل ميسي "هدفين" في الدقيقتين 18، من ركلة جزاء، و78، وفيليب كوتينيو في الدقيقة 31، وجيرارد بيكيه في الدقيقة 81، وعثمان ديمبلي في الدقيقة 86.

بينما أحرز هدف الضيوف الوحيد، لوكاس توسارت في الدقيقة 58، وكانت مباراة الذهاب التي جرت في فرنسا، انتهت بالتعادل السلبي.



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