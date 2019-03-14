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ليفربول يقصي بايرن ميونخ من دوري أبطال أوروبا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (متابعات)

 

حقق ليفربول الإنجليزي، فوزًا ثمينًا على مضيفه بايرن ميونخ، بنتيجة (3-1)، بالمباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، على ملعب "أليانز آرينا" في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.


وكانت مباراة الذهاب في "أنفيلد" قد انتهت بالتعادل السلبي، ليتأهل الريدز إلى ربع نهائي المسابقة. 

أحرز ساديو ماني هدفي الريدز (الأول والثالث) وسجل الهولندي فيرجيل فان ديك الهدف الثاني للضيوف

وأحرز جويل ماتيب، مدافع الريدز هدفًا بالخطأ في مرماه لصالح البايرن.

 

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#ليفربول #رياضة #دوري أبطال أوروبا #بايرن ميونخ

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