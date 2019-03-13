كرستيانو رونالدو: لهذا السبب تعاقد "يوفنتوس" معي

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اعتبر نجم "يوفنتوس" كريستيانو رونالدو أنّ "المباراة التي جمعت ناديه مع أتلتيكو مدريد الإسباني كانت ليلة إستثنائية، لاسيما أنّ يوفنتوس تأهل لدور ربع النهائي في دوري الأبطال"، موضحاً أنّ "

وقال: "إنها ليلة استثنائية، ليس فقط بسبب أهدافي ولكن أيضاً لأداء الفريق المذهل. هذه هي عقلية دوري الأبطال". وأضاف: "لم نفز بشيء بأي شيء بعد، ولكن علينا أن نشعر بالفخر، وهذا دليل على أننا نسير في الطريق الصحيح".

وفي تصريحات له عقب المباراة في ملعب أليانز ستاديوم، رأى رونالدو أنّ "الهاتريك التي سجلها خلال المباراة والتي قادت فريقه للتأهل، هي السبب الذي دفع بيوفنتوس للتعاقد معه"، قائلاً: "أنا موجود لمساعدة الفريق وتقديم واجبي، وسعيد بهذه الليلة الساحرة".

وأكّد رونالدو أنّ "الأتلتي فريق كبير ومنافس شرس للغاية، ولكن يوفنتوس فريق كبير وبرهن على هذا واستحقّ التأهل".

مصدر الصورة: Goal.com

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