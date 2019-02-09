مانشستر يونايتد يعبر محطة فولهام بسهولة

أخبار الآن | لندن - إنجلترا ( وكالات )

واصل مانشستر يونايتد، عروضه القوية بعد الفوز على مضيفه فولهام بثلاثية نظيفة، اليوم السبت، بافتتاح المرحلة الـ 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم

وتقدم مانشستر يونايتد بهذه النتيجة إلى المركز الرابع مؤقتا برصيد 51 نقطة، بفارق نقطة عن تشيلسي الخامس، الذي سيلعب مباراته في الجولة ذاتها غدا أمام مانشستر سيتي، فيما تجمد رصيد فولهام عند 17 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

وسجل أهداف مانشستر يونايتد، كل من الفرنسي بول بوجبا (14 و65 من ركلة جزاء)، ومواطنه أنتوني مارسيال (23).



للمزيد:

ماذا بعد ميسي؟ برشلونة يستعد لاعتزال البرغوث!