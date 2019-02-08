ماذا بعد ميسي؟ برشلونة يستعد لاعتزال البرغوث!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( ا ف ب )

كل النجوم اللامعة في عالم كرة القدم مصيرها الاعتزال ، هذه هي طبيعة الحياة، ويبدو أن إدارة برشلونة تفهم جيداً قاعدة الحياة هذه و بدآت الاستعداد بالفعل ليوم يعتزل فيه ميسي ، فقد كشف جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة لكرة القدم، أن بطل إسبانيا بدأ التحضير لمرحلة ما بعد نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي أتم في صيف العام الماضي، الـ31 من العمر.

وقال بارتوميو في تصريحات لإذاعة "بي بي سي 5" نقلها الموقع الإلكتروني لهيئة الإذاعة البريطانية يوم الخميس: "أعلم أنه في ذات يوم، ليونيل سيقول إنه يعتزل".

وأضاف بارتوميو الذي من المقرر أن تنتهي ولايته على رأس النادي في العام 2021 "علينا أن نحضَّر الفريق للمستقبل"، لاسيما في المرحلة التي تلي اعتزال حامل الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 5 مرات.

وتأتي تصريحات بارتوميو بعد أداء نشط للفريق في سوق الانتقالات خلال الأسابيع الماضية، كانت أبرز تعاقداته ضم الهولندي فرينكي دي يونغ، 21 عاما، الذي سينتقل الى صفوفه من أياكس أمستردام الهولندي بدءا من الصيف المقبل، في صفقة قدرت قيمتها بـ75 مليون يورو.

ورأى بارتوميو "نحن نستقدم لاعبين رائعين شبان الى الفريق لأننا نحتاج الى مواصلة هذه الفترة من النجاح. هذه هي مسؤوليتنا. ولايتي في رئاسة النادي تنتهي خلال موسمين، لذا عليّ أن أترك النادي في موقع رائع وأقول للرئيس الجديد هذا هو إرثنا".

وحجز ميسي مكانته كأحد أبرز اللاعبين في تاريخ اللعبة الشعبية الأولى عالميا. ولم يعرف الأرجنتيني فريقا في مسيرته الاحترافية غير برشلونة، اذ نشأ في صفوف فئاته العمرية، وقاده منذ بدء مسيرته مع فريقه الأول صيف العام 2005، الى سلسلة ألقاب أبرزها تسعة في الدوري الإسباني، وأربعة في دوري أبطال أوروبا، وستة في كأس إسبانيا. وبحسب الموقع الإلكتروني للنادي الكاتالوني، خاض ميسي حتى الآن 664 مباراة مع الفريق، سجل خلالها 581 هدفا، مع 246 تمريرة حاسمة.

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