العثور على حطام طائرة سالا لاعب البريميرليغ

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة (لوتس الزغبي)

عثرت شركة تحقيق خاصة في بريطانيا، على ركام الطائرة التي تحطمت في حادث مأساوي أودى بحياة لاعب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إيميليانو سالا، وأجرت السلطات البريطانية عملية للتحقق من الاكتشاف.

وبحسب صحيفة "غارديان" البريطانية، فإن طائرة اللاعب الراحل جرى العثور عليها في عرض البحر، قبالة جزر القنال الإنجليزي التي تفصل جنوب إنجلترا عن الشمال الفرنسي.

ولم يصدر بعد تأكيد رسمي بشأن العثور على حطام الطائرة، لكن الخبير المختص في حطام الطائرات، دافيد ميرنز، وهو الشخص المشرف على التحقيق، قال إن الحطام يعود بالفعل للطائرة المنكوبة.

وفي المنحى نفسه، لم يعرف أيضا ما إذا كان المحققون قد عثروا على أي جثامين في موقع حطام الطائرات، لكن اثنين من أغطية المقاعد في الطائرة طفيا على الساحل الفرنسي خلال الأسبوع الماضي.

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أصيب اللاعب البرتغالي نيلسون أوليفيرا، بجروح خطيرة في وجهه، خلال لقاء ناديه "ريدينغ" مع ضيفه أستون فيلا ضمن الجولة 30 من دوري الدرجة الأولى الإنجليزي لكرة القدم.

وداس لاعب أستون فيلا، الإنجليزي تيرون مينغس، على وجه أوليفيرا، خلال المباراة ، وقد نقل اللاعب البرتغالي على وجه السرعة إلى المستشفى للعلاج.

لاحقا وجه مينغس رسالة اعتذار إلى أوليفيرا عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر وقال بأنه يشعر بأسف شديد لأوليفيرا، ويآمل أن يكون على ما يرام".

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ذكرت صحيفة "صن" البريطانية، أن امرأة شابة دعت بطل فنون القتال المختلطة، كونور ماكغريغور، إلى الاعتراف بابنته "المفترضة".

وتقول تيري إنها أقامت علاقة عابرة مع ماكريغور في ليفربول خلال سفرها لأجل حضور سباق للخيول، لكن البطل الإيرلندي ينفي هذه الأبوة ويتجه إلى إجراء تحليلات الحمض النووي حتى يثبت ما يقول.

ويصل عمر الابنة المفترضة لماكغريغور إلى سنة واحدة، وتقول الأم إنها لا تسعى إلى الحصول على المال لأن كل ما يهمها هو إثبات الأبوة

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