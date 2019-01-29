السلام يضع الشعر والموسيقى والرياضة بالميزان
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )
عندما كانت طالبان المتشددة في السلطة ، كان الرجال الأفغان يَحرمون النساء من التعليم ومن جميع الانشطة التفاعلية ، .
لكن الآن ، وبعد قرابة عقدين من الزمن بدأت الحياة في كابول وبعض ِ المدن الأفغانية الكبرى في اللحاق ببقية العالم.
و تحسنت قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية وتوسعت معها الحريات الاجتماعية ، لتتسع المشاريع الخاصة بالشباب الأفغاني المراهق ليتجه إلى الرياضة والموسيقى والتعليم .
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