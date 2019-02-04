مفاجأة.. قطة سوداء اقتحمت مباراة الدوي الإنكليزي (صور)

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

فاجأت قطّة سوداء لاعبي فريقي إيفرتون ولفرهامبتون، أثناء مباراة جمعتهما، يوم السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي، على أرض استاد "غوديسون بارك".

وفي التفاصيل بحسب موقع 9gag"" الالكتروني، فإنّ "القطة السوداء اقتحمت الملعب في الدقيقة الـ20 من المباراة، الأمر الذي أدى إلى إيقاف اللقاء لـ3 دقائق". وعلى الأثر، تدخل عناصر الامن في الملعب لإخراجها، فيما حاول عدد من اللاعبين والموظفين توقيف القطة التي قطعت الملعب بالكامل".

وأثناء وقوع هذه الحادثة الطريفة، كان فريق ولفرهامبتون متقدماً على إيفرتون بهدف سجله روبين نيفيز بركلة جزاء.

وانتهى اللقاء بفوز ولفرهامبتون بنتيجة 3/1، حيث ارتفع رصيده إلى 38 نقطة في المركز السابع، بينما بقي إيفرتون في المركز التاسع برصيد 33 نقطة.





مصدر الصور: 9gag

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