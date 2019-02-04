عاجل

مفاجأة.. قطة سوداء اقتحمت مباراة الدوي الإنكليزي (صور)

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

فاجأت قطّة سوداء لاعبي فريقي إيفرتون ولفرهامبتون، أثناء مباراة جمعتهما، يوم السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي، على أرض استاد "غوديسون بارك".

وفي التفاصيل بحسب موقع  9gag"" الالكتروني، فإنّ "القطة السوداء اقتحمت الملعب في الدقيقة الـ20 من المباراة، الأمر الذي أدى إلى إيقاف اللقاء لـ3 دقائق". وعلى الأثر، تدخل عناصر الامن في الملعب لإخراجها، فيما حاول عدد من اللاعبين والموظفين توقيف القطة التي قطعت الملعب بالكامل".

وأثناء وقوع هذه الحادثة الطريفة، كان فريق ولفرهامبتون متقدماً على إيفرتون بهدف سجله روبين نيفيز بركلة جزاء.

وانتهى اللقاء بفوز ولفرهامبتون بنتيجة 3/1، حيث ارتفع رصيده إلى 38 نقطة في المركز السابع، بينما بقي إيفرتون في المركز التاسع برصيد 33 نقطة.


 

 

مصدر الصور: 9gag

للمزيد:

خبر صادم لمحبي برشلونة

#ولفرهامبتون #رياضة #صور #الدوري الانجليزي #مباراة #ملعب #قطة سوداء #ايفرتون #كرة القدم

كما يمكنكم متابعة بثنا المباشر على يوتيوب لمزيد من البرامج والنشرات‎

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

معرض الصور

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

آخر الأخبار

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتخزين معلومات على جهازك لتساعدنا على تحسين تجربة الاستخدام واختيار المحتوى والإعلانات التي تناسبك. تصفحك لهذا الموقع يقتضي موافقتك على تخزين هذه الملفات، طالع سياسة الخصوصية ...