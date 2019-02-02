خبر صادم لمحبي برشلونة

أخبار الآن | برشلونة - إسبانيا - (وكالات)

أعلن نادي برشلونة، بطل ومتصدر الدوري الإسباني لكرة القدم، أن حارس مرماه الهولندي ياسبر سيليسن ، أصيب بقطع عضلي في ربلة ساقه اليمنى ، خلال التدريب، وسيغيب نحو 6 أسابيع عن الملاعب.

وفترة ُ غيابه تشمل مباراتي نصف النهائي لمسابقة الكأس ضد غريمه ريال مدريد في 6 فبراير ذهابا على ملعب كامب نو في برشلونة، و27 منه إيابا على سانتياغو برنابيو في العاصمة مدريد.

ويعتمد المدرب إرنستو فالفيردي عادة في مسابقة الكأس على سيليسن، بينما يخوض الألماني أندريه-مارك تير شتيغن معظم مباريات الدوري.

وعام 2016، ضم برشلونة الحارس الدولي الهولندي، ياسبر سيليسن، من أياكس أمستردام، في صفقة قدرها 14.7 مليون دولار.

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