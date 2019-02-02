قصة مؤلمة.. شابة تُصاب بالشلل بعد لمسها قطة!

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أصيبت المدونة البريطانية الشابة فيما بيرش ببكتيريا "كامبي لوباكتر"، وذلك بعدما حملت قطة أثناء قضائها إجازة في منتجع البوفيرا في البرتغال.

وبحسب صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، فإنّ "بيرش (24 عاماً) وجدت قطة تقف على ناصية الطريق، الأمر الذي دفعها إلى الاقتراب نحوها ولمس فرائها، نظراً لحبها للقطط".

ولفتت الصحيفة إلى أنّ "الشابة بدأت تشعر بنوبات فيء غير مسيطر عليها في يوم آخر من إجازتها، ثمّ أغمي عليها في الطائرة وهي في طريق عودتها إلى بريطانيا".

ووفقاً لـ"ديلي ستار"، فإن "سيارة إسعاف نقلت بيرش من المطار إلى المستشفى، وقد اكتشف الأطباء من خلال تحليل برازها أنها مصابة ببكتيريا كامبلي لوباكتر التي كانت تحملها القطة الصغيرة، ما جعل الفتاة جليسة كرسي متحرك". والبكتيريا هذه موجودة في لحم الدجاج النيء، وتناوله بدون طبخ يعرض الإنسان لخطر الإصابة بهذا البكتيريا القاتلة.

وكشفت الصحيفة أنّ "النصف الأسفل من جسد بيرش بات مشلولاً ولا يتحرّك، رغم أنها حاولت القضاء على المرض لفترة امتدت إلى عامين".

مصدر الصورة: تعبيرية - Unsplash

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