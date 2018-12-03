ليفربول يخطف فوزا قاتلا ضد إيفرتون

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

حقق فريق ليفربول الإنجليزي فوزا قاتلا أمام ضيفه إيفرتون، بهدف دون مقابل، في "ديربي الميرسيسايد" الذي جمع بينهما مساء الأحد على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ14 من البريميرليغ.

وسجل أوريغي هدف الفوز القاتل ضد إيفرتون في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة.

وأهدر الكولومبي ياري مينا، أول فرص إيفرتون بعدما سدد كرة رأسية لكنها مرت بجوار قائم ليفربول في الدقيقة الرابعة من بداية المباراة، ومرر محمد صلاح كرة رائعة إلى البرازيلي فيرمينو الذي سددها لتمر بجوار قائم إيفرتون في الدقيقة 19 من زمن المباراة.

وأنقذ الحارس البرازيلي أليسون بيكر أخطر فرص إيفرتون ليكملها المدافع غوميز بشكل خرافي من على خط المرمى في الدقيقة 21 من زمن المباراة.

وتصدى جوردان بيكفورد، حارس مرمى إيفرتون لإنفراد خطير من شاكيري بعد تمريرة رائعة من محمد صلاح في الدقيقة 43 من زمن المباراة.

وأهدر السنغال ساديو ماني، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، إنفراد أمام ضيفه إيفرتون، بالدقيقة 53، وغادر النجم المصري محمد صلاح، مواجهة إيفرتون في الدقيقة 75 من زمن المباراة ليشارك دانييل ستوريدج بدلا منه.

بهذه النتيجة، يرفع ليفربول رصيده إلى 36 نقطة استمر بها في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الانجليزي بفارق نقطتين خلف مانشستر سيتي صاحب الصدارة برصيد 38 نقطة، فيما يتفوق على تشيلسي الثالث بفارق 5 نقاط، كما جاء إيفرتون في المركز السادس بعدما برصيد 22 نقطة.

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