ميلان يعود بالتعادل من ملعب لاتسيو في كأس إيطاليا

أخبار الآن | روما - إيطاليا ( أ ف ب )

انتزع فريق ميلان تعادلا سلبيًا أمام مضيفه لاتسيو، دون أهداف، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، على ملعب الأوليمبيكو في العاصمة الإيطالية روما، في إطار منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من كأس إيطاليا.

وعاد الروسونيري إلى قواعده بأفضلية نسبية، من أجل حسم بطاقة التأهل إلى نهائي البطولة، قبل مباراة الإياب بين الفريقين، يوم 24 إبريل/ نيسان المقبل، على ملعب سان سيرو في ميلانو.

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