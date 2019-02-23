إنتر ميلانو يرضخ لمطالب إيكاردي وزوجته

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أشارت أنباء إلى أن نادي إنتر ميلانو الإيطالي قد وافق أخيرا على مطالب نجمه ماورو إيكاردي وزوجتِه واندا نارا.

وكتبت صحيفة "كوريير ديلو سبورت" أن بيبي ماروتا رئيس إنتر ميلانو جهز عقدا جديدا سيمنح إيكاردي راتبا سنويا قدره ستة ونصف المليون يورو، وسيمتد إلى صيف 2023، وأرسله لوكيلة أعمال اللاعب وزوجته واندا نارا.

ورغم أن نارا قد طالبت براتب قدره 10 ملايين يورو لزوجها الذي "لا يعامل بطريقة جيدة من قبل إنتر" وفقا لها، فإن تقارير صحفية إيطالية اعتبرت زيادة راتب اللاعب رضوخا للمرأة الحديدية، التي اتخذت وزوجها سياسة "لي الذراع" مع إدارة النادي.

وقرر مسؤولو إنتر سحب شارة القيادة من اللاعب الأرجنتيني صاحب الـ26 عاما، بعد تكرر تصريحات نارا التي قالت إن زوجها قد يرحل بعد تلقيه عددا من العروض من أكبر الأندية الأوروبية، مما تسبب بشرارة الخلاف بين النادي وإيكاردي.

ويبدو أن رئيس النادي المعروف بحزمه في التعامل مع اللاعبين، قد رضخ أخيرا لنارا وقدم عقدا جديدا لإيكاردي، لكن من غير المعروف كيف ستتجاوب نارا مع العرض.

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