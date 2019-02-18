مدافع "بايرن ميونخ" يبقّ البحصة: مواجهة ليفربول ليست سهلة!

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

عشية مباراة الذهاب التي ستجمع "ليفربول" و "بايرن ميونخ"، في الدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، يوم غدٍ الثلاثاء، أعلن مدافع الفريق الأخير يوشوا كيميش أنّ "مستوى ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ودفاعه الصلب، يجعلانه المرشح الاوفر حظاً لعبور القمة الأوروبية"، وقال: "لقد خسر الفريق مباراة واحد في الدوري طوال الموسم، ودخل مرماه 15 هدفاً فقط".

وتابع: "عندما تتابع طريقته في اللعب، ستجد أنه يملك دفاعاً رائعاً وهجوماً مذهلاً، فهو فريق سريع جداً، والمواجهة ليست سهلة أمامهم".

وحول مستوى فريقه، رأى كيميش أن "بايرن ميونخ لم يعد من أبرز الأندية الأوروبية، بالنظر إلى مستواه الحالي إذ أنه لم يعد مثل السابق"، معتبراً أنه "يحتاج إلى تحسين مستواه قبل أن يطلب المقارنة مع أفضل الفرق في أوروبا".

أمّا بايرن ميونخ، فإنه لم يصل إلى النهائي منذ فوزه بلقب دوري الأبطال لآخر مرة في 2013 أمام بروسيا دورتموند الذي كان يدربه وقتها يورغن كلوب - مدرب ليفربول الحالي.

(يوشوا كيميش - Football.fr)

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