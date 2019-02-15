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4 دول تتقدم بملف مشترك لاستضافة كأس العالم المئوية

أخبار الآن | سانتياغو - تشيلي ( وكالات ) 

للمرة الأولى في تاريخ كأس العالم لكرة القدم، أعلنت كل من الأرجنتين، تشيلي، الباراغواي والأوروغواي عن نيتهم في التقدم بملف مشترك لاستضافة كأس العالم عام 2030 بحسب ما قال رئيس تشيلي سيباستيان بينيرا الخميس في سانتياغو.

وسبق للأرجنتين والأوروغواي والباراغواي أن تقدمت بملف ترشيحها لتنظيم النسخة المئوية في مونديال 2030 لكن بينيرا أعلن على مدونة تويتر بأن رؤساء هذه الدول وافقوا على ضم تشيلي إلى الملف المشترك.

من ناحية أخرى كانت أسبانيا اقترحت على المغرب تقديم ملف ترشح مشترك لتنظيم كأس العالم 2030.

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