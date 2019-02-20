غريبة ونادرة وبالملايين.. إليكم أغرب 10هدايا بالدوري السعودي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

اللعب في الدوري السعودي يعني الامتيازات ، الحياة الملكية والكثير من الهدايا .. ولكن ليست أي هدايا ، فعالم الكرة السعودية حافل بقصص الهدايا الغريبة والمثيرة للجدل ، فمن أغلاها ثمناً إلى أغربها وأندرها نستعرض لكم اليوم أبرزها وآخرها ..

مهاجم فريق النصر حصل على سيارة لكزس مقابل هدف ثمين

سنة 2012 ، لاعب الإتحاد محمد نورأهدى سيارة لكزس موديل 2012 إلى مهاجم الفريق فهد المولد وذلك مكافأة للاعب على هدفه الحاسم والقاتل في مباراة مع فريق جوانزو الصيني في بطولة كأس أسيا .

محمد نور له نصيب كبير بالفهود والنمور والجمال

"محمد نور" قائد فريق الاتحاد السعودى،حصل على هدية مميزة ونادرة حيث أهداه أحد المشجعين "فهد" حديث الولادة

و حصل اللاعب أيضاً على نمر صغير كهدية من أحد المشجعين، وفاجأه مشجع آخر بهدية جمل احتفالا بعودته لتدريبات الفريق السعودي من جديد.

البولندي أدريان ميرزفسكي حظي بـكأس عالم من ذهب

أدريان ميرزفسكي، الذي لعب في صفوف النصر السعودي ، تلقى أغرب هدية فى حياته،عندما حصل على كأس العالم من مصنوع من الذهب، من قبل أحد المشجعين .

سيارة بنتلي هدية الوليد بن طلال للجابر

أهدى الأمير الوليد بن طلال مدرب نادي الهلال السعودي سامي الجابر سيارة بنتلي بعد فوز الهلال على النصر ضمن مباريات الدوري السعودي في فبراير 2014 .

مصدر الصورة : عرب جي تي

لوحة سيارة مميزة للزيلعي

مصدر الصورة : الوئام

أهدى أحد المشجعين خالد الزيلعي في حفل زفافه، لوحة سيارة تحمل اسمه ورقمه مع نادى النصر (ن ص ر 25 ).

ناقة ملكية للسومة

في موسم 2014\2015 أهدى مشجع أهلاوي اللاعب عمر السومة "ناقة ملكية" ، بعدما وعد اللاعب بالحصول على الناقة، إذا سجل ‏ثلاثة أهداف في شباك النصر، في المباراة التي ‏انتهت بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

مصدر الصورة : موقع كوورة

هدف ثمنه سيارة بنتلي لكهربا

اللاعب المصري محمود عبدالمنعم كهربا حصل على سيارة بنتلي هدية عندما سجل هدفًا في نهائي كأس ولي العهد عام 2017.

وتجديد العقد حلوانه سيارة بنتلي لحسن الراهب

تلقّى حسن الراهب لاعب فريق النصرفي أبريل 2017 على "بنتلي" الفاخرة، من المهندس عبدالله العمراني -عضو شرف نادي النصر بعد تجديده عقده مع النادي .

مصدر الصورة : موقع كوورة

هديه "عود "من زميل محمود كهربا بقيمة 50 ألف ريال !

في فبراير 2018 أهدى الكويتي فهد الأنصاري، لاعب اتحاد جدة السعودي السابق والفيصلي الحالي، زميله بالفريق حينها محمود عبد المنعم "كهربا" هدية ثمينة، هي عبارة عن عود ثمنه 50 ألف ريال .

شبلي أسد لأسد النصر

آخر أغرب الهدايا كان منح رئيس نادي الهلال الأمير محمد بن فيصل شبلي أسد للاعب الفريق بافيتيمبي جوميز هداف الفريق في تدريبات والملقب بالأسد ، قبل مواجهة نادي الاتحاد أمس .

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