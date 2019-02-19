ليفربول يستضيف بايرن في دوري أبطال أوروبا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

تنطلق باقي منافسات ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا اليوم، بمواجهات قوية حيث يشهد ملعب "أنفيلد" قمة هذا الدور بمواجهة بين ليفربول وبايرن ميونخ الألماني.

ويدخل ليفربول اللقاء بمعنويات مرتفعة فيما يفتقد بايرن للعديد من عناصره الأساسية أبرزهم روبن وريبيري وقلب الدفاع بواتنج

فيما تقام أيضاً مواجهة قوية تجمع بين ليون الفرنسي وبرشلونة على استاد بارك أولمبيك ليون.

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