لهذا السبب رونالدو ليس أفضل صفقة في إيطاليا هذا الموسم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

كان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عند حسن ظن جماهير يوفنتوس وعشاق الدوري الإيطالي به في موسمه الأول، بعد أن قاد "السيدة العجوز" إلى الصدارة بأرقام مذهلة في الكالتشو، بالإضافة لتصدره ترتيب الهدافين برصيد 14 هدفا.

ورغم ذلك يعتقد البعض أن كريستيانو رونالدو مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي صاحب (33) عاماً ليس أفضل صفقة حدثت في الكالتشو هذا الموسم بل يتفوق عليه لاعب آخر كسر كل التوقعات. وفقا لموقع "alaraby"

وكتبت صحيفة "كوريري ديلا سيرا" الإيطالية عنواناً مثيراً قالت فيه "البرتغالي كريستيانو رونالدو ليس الصفقة الأفضل"، بينما انحازت لمهاجم جنوة الصاعد البولندي كشيشتوف بياتك صاحب الـ23 عاماً.

وأشارت الصحيفة إلى أفضلية البولندي بياتك لأنه انضم إلى جنوة هذا الموسم مقابل 4 ملايين يورو فقط، بينما انضم رونالدو لليوفي قادماً من ريال مدريد مقابل أكثر من 100 مليون يورو في صفقة تاريخية للاعب تجاوز الثلاثين من عمره.

وسجل كشيشتوف بياتك 13 هدفا، أي بفارق هدف واحد عن "صاروخ ماديرا" بعد ختام النصف الأول من الموسم الحالي، لكن تبدو أهداف بياتك "أكثر قيمة وأهمية" في نظر الصحيفة.

وأوضحت أن أهداف بياتك أعطت جنوة 10 نقاط من إجمالي 20 نقطة، أي نصف رصيد فريقه، ويأتي من بعده دوفان زاباتا، وفابيو كوالياريلا في قيمة الأهداف وتسببها في نقاط بالدوري الإيطالي.

ولم تشأ الصحيفة التقليل من شأن رونالدو بقدر ما أرادت تعظيم بياتك الذي تلقى عرضاً من يوفنتوس وربما سيزامل النجم البرتغالي قريباً.

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