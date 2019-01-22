الأبيض الإماراتي يبلغ ربع نهائي كأس آسيا

أخبار الإمارات | أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

بلغ منتخب الإمارات الدور ربع النهائي لكأس آسيا لكرة القدم بالفوز على نظيره منتخب قيرغيزستان، بثلاثة اهداف لهدفين في المواجهة التي جمعتهما على إستاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي.

وعانى الأبيض الإماراتي قبل الفوز على نظيره القرغيزي بعدما انتهى اللقاء بالتعادل بهدفين لكل طرف، قبل أن ينجح أحمد خليل في إهداء الفوز للإمارات بالهدف الثالث من ركلة جزاء في الشوط الإضافي الأول.

ويلتي منتخب الإمارات منتخب أستراليا الذي نجح في إقصاء أوزبكستان، بركلات الترجيح بواقع (4-2).

المزيد:

اليابان تتجاوز عقبة السعودية في كأس آسيا