اليابان تتجاوز عقبة السعودية في كأس آسيا

أخبار الآن | الشارقة - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

نجح منتخب اليابان في إقصاء نظيره السعودي من دور الستة عشر لكأس آسيا الإمارات 2019، بالفوز عليه هدف نظيف، بملعب الشارقة.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 20 عن طريق المدافع تاكيهيرو تومياسو، ليتأهل منتخب اليابان لمقابلة فيتنام في ربع النهائي، بعدما تمكنت من إقصاء الأردن أمس بضربات الترجيح.

وكان المنتخب السعودي الأكثر استحواذا على الكرة على مدار شوطي المباراة كما فرض تفوقه في الجانب الهجومي لكنه أخفق في ترجمة الفرص إلى أهداف في ظل الصمود والحذر الدفاعي لمنافسه، وكذلك افتقاد السرعة المطلوبة في إنهاء بعض الهجمات، بينما خطف المنتخب الياباني هدف المباراة والتأهل من الفرصة التي أتيحت له من ضربة ركنية.

ورفع المنتخب الياباني، صاحب الأربعة ألقاب في تاريخ البطولة الآسيوية، عدد انتصاراته في سجل المواجهات مع نظيره السعودي بالبطولة إلى ستة مقابل انتصارين فقط للسعودية، وذلك في ثماني مواجهات بينهما في كأس آسيا.

وفي إجمالي 15 مباراة جمعت بين المنتخبين الياباني والسعودي، المتوج بلقب البطولة الآسيوية ثلاث مرات، حقق المنتخب الياباني اليوم الانتصار العاشر مقابل خمسة انتصارات للسعودية وتعادل واحد.

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