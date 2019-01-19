عاجل

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

الأوكرانية سفيتولينا وأخلاق رياضية عالية

أخبار الآن | ميلبورن - أستراليا ( وكالات )

نالت نجمة التنس الأوكرانية إلينا سفيتو لينا إعجاب المتفرجين وفازت بتصفيقهم على أخلاقها الرياضية العالية.

حين ذهبت لتجلس إلى جانب خصمتها زانغ شواي وعرضت عليها زجاجة عصير بعد أن هزمتها في مواجهة صعبة في الدور الثالث لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس.

وفازت الأوكرانية المصنفة السادسة بأربعة ستة وستة أربعة وسبعة خمسة، وهي ستلاقي الأمريكية المصنفة السابعة عشرة ماديسون كيز.

 

اقرأ أيضا:
بيليه يبرر قسوته في نقد البرازيلي نيما

إبراهيموفيتش يفتح النار على رونالدو بتصريحات ساخرة وهجومية!

#تنس #رياضة #اخلاق رياضية

كما يمكنكم متابعة بثنا المباشر على يوتيوب لمزيد من البرامج والنشرات‎

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

آخر الأخبار

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتخزين معلومات على جهازك لتساعدنا على تحسين تجربة الاستخدام واختيار المحتوى والإعلانات التي تناسبك. تصفحك لهذا الموقع يقتضي موافقتك على تخزين هذه الملفات، طالع سياسة الخصوصية ...