الأوكرانية سفيتولينا وأخلاق رياضية عالية

أخبار الآن | ميلبورن - أستراليا ( وكالات )

نالت نجمة التنس الأوكرانية إلينا سفيتو لينا إعجاب المتفرجين وفازت بتصفيقهم على أخلاقها الرياضية العالية.

حين ذهبت لتجلس إلى جانب خصمتها زانغ شواي وعرضت عليها زجاجة عصير بعد أن هزمتها في مواجهة صعبة في الدور الثالث لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس.

وفازت الأوكرانية المصنفة السادسة بأربعة ستة وستة أربعة وسبعة خمسة، وهي ستلاقي الأمريكية المصنفة السابعة عشرة ماديسون كيز.

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