بيليه يبرر قسوته في نقد البرازيلي نيما

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

برر أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه قسوته في بعض الأحيان على نيمار جونيور نجم باريس سان جيرمان الفرنسي بقوله إن الأب لا يَنتقد بل يُعلم .

وأكد بيليه أنه يفعل ذلك لصالحه ولأنه يريد الأفضل له ولغيره من لاعبي البرازيل وكذلك الأفضل للمنتخب الوطني ، منوها بأنه سيفعل أي شيء في وسعه دون أي قلق من رد الفعل.



وانتقل بيليه للحديث عن المهاجم الفرنسي الشاب، كيليان مبابي، قائلًا: "لقد فاز مبابي بكأس العالم ببلوغه 19 عاما، بينما حققت اللقب لأول مرة عندما كنت في الـ17 من عمري، أعتبره النسخة الجديدة من بيليه، فالأمر ليس مزحة كما يتصور الكثيرون".

وكشف الأسطورة البرازيلي أن نادي باريس سان جيرمان أبدى رغبة في ضمه، مشيرًا إلى أن رئيس النادي جاي كريسنت استطلع رأيه في الانضمام لصفوف الفريق الفرنسي.

واستدرك بيليه في ختام تصريحاته: "ولكنني رفضت مغادرة البرازيل، لذا أؤكد أنني تلقيت عرضًا بالفعل من باريس سان جيرمان".

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