إبراهيموفيتش يفتح النار على رونالدو بتصريحات ساخرة وهجومية!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

فتح اللاعب السويدي زلاتان إبراهيموفيتش النار بتصريحات هجومية على نجم فريق يوفنتوس الإيطالي البرتغالي كريستيانو رونالدو، مؤكدًا أن انتقال الأخير إلى يوفنتوس الآن ليس تحديًا.

وقال إبراهيموفيتش في حوار مع صحيفة "فوتبال نيوز" الهولندية: "كريستيانو يتحدث عن تحديات جديدة، يقول أن الانتقال إلى فريق اكتسح لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي في السنوات الأخيرة يعد تحديًا، أعتقد ان التحدي الحقيقي كان أن يلعب معهم في دوري الدرجة الثانية ويساهم في عودتهم مجددًا إلى دوري الدرجة الأولى، الانتقال إلى يوفنتوس ليس تحديًا".

وانتقل رونالدو الذي قارب على إتمام 34 عامًا إلى صفوف يوفنتوس في صفقة تاريخية الصيف الماضي، بعد تسع سنوات لعب خلالها بقميص فريق ريال مدريد الإسباني، ساهم خلالها في تتويج فريقه السابق بأربعة ألقاب بدوري أبطال أوروبا، كما توج بالكرة الذهبية كأفضل لاعبي العالم خمس مرات خلال مسيرته الاحترافية.

ويحتل رونالدو صدارة جدول ترتيب هدافي دوري الدرجة الأولى الإيطالي في موسمه الأول مع يوفنتوس، برصيد 14 هدفًا، بفارق هدف وحيد أمام البولندي كريشتوف بياتيك مهاجم جنوى.

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