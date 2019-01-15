دي خيا رجل مباراة مانشستر وتوتنهام يحصد لقب أخطبوط في تويتر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

تألق الحارس الإسباني دافيد دي خيا الذي أنقذ مرمى فريقه مانشستر يونايتد في أكثر من هدف محقق لتوتنهام، ليقود الشياطين الحمر لانتصار هام.

وفاز مانشستر يونايتد على السبيرز بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الأحد، على ملعب "ويمبلي"، ضمن لقاءات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبقي أداء الحارس دافيد دي خيا محط حديث رواد واقع التواصل الاجتماعي وبالأخص تويتر ، فمنهم من لقبه بالأخطبوط وآخرون اختارو بعض الصور التعبيرية المضحكة .

آخر رآه كالرجل الخارق سوبرمان

ومنهم من شبهه بالحارس وليد في المسلسل الكرتوني "الكابتن ماجد "

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