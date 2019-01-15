الإمارات تتصدر مجموعتها بكأس آسيا بعد تعادلها مع تايلاند

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

حصد المنتخب الإماراتي نقطة إضافية في رصيده ليجمع بذلك 5 نقاط في مجموع نقاطة بعد تعادله مع منتخب تايلاند بهدف لكل منهما في ثالث مباريات المنتخبين ضمن منافسات المجموعة الأولى وبذلك يتصدر الأبيض المجموعة الآسيوية الأولى بعدما استفاد من فوز البحرين على الهند بهدف دون مقابل ليحل المنتخب البحريني في المركز الثالث برصيد 4 نقاط بينما جاء منتخب تايلاند في المركز الثاني برصيد 4 نقاط أيضاً، بينما يودع منتخب الهند البطولة بعدما حل في المركز الرابع برصيد 3 نقاط.

ونجح الإمارات في التقدم بهدف مبكر عن طريق علي مبخوت، وكان الأخطر قبل أن ينجح منتخب تايلاند في احراز هدف التعادل بالدقيقة 42 ليضمن مكاناً له في دور الـ16 من البطولة، ورغم المحاولات الإماراتية في الشوط الثاني إلا أن المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب.

مصدر الصورة : emaratalyoum

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