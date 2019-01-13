في السباق "الأبرد" حول العالم: الجميع يخسرون!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

شهدت منطقة ياكوتيا النائية في أقصى الشرق الروسي، سباقاً رياضياً لـ16 شخصاً، في ظلّ حرارة متدنية بلغت 51 درجة مئوية تحت الصفر.

ولفتت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إلى أنّ "الموقع الذي أقيم فيه السباق هو من أبرد مناطق العالم، ولم يستطع أي من المشاركين الـ16 من بلوغ خط النهاية بسبب البرد القارس".

وبحسب الصحيفة، فإنّ "أعمار المشاركين تراوحت بين 21 و71 عاماً". فمن جهته، أكّد العداء الروسي يور أبرامانوف أنّ "الماراثون البارد هذا يظهر قدرة الناس على التأقلم مع درجة الحرارة المتدنية".

وقام أونكنتي أوليسوف، وهو عداء يبلغ من العمر 71 عاما بقطع 10 كيلومترات خلال مدة تقارب ساعة و8 دقائق. إلى ذلك، فقد تابع سياحٌ من أستراليا والهند واليابان وقائع السباق المثير، علماً أنّ مارثوناً بريطانياً بقي هو الأبرد في العالم بعدما أقيم في ظل درجة حرارة بلغت 27 تحت الصفر، حتى تنظيم المنافسة الروسية الأخيرة.

ومع ذلك، فإن منظمي المارثون يسعون إلى جلب مزيد من المشاركين في النسخ المقبلة.

مصدر الصورة: Infosot

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