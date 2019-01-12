الهند.. جنازة حاشدة لتمساح محبوب عمره 130 عاماً (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

عثر سكان قرية بافاموهارا بولاية تشاتيسغار في الهند، يوم الثلاثاء الماضي، على تمساح نافق في بركة محلية، وبلغ عمره 130 عاماً.

وكان السكان يطلقون على التمساح تسمية "غانغارام" الذي كان يبلغ طوله 3 أمتار، وعقب العثور عليه قام ممثلو منطقة الغابات في المنطقة بفحصه، وأكدوا أنّه نفق بسبب سنّه الكبير.

وإثر ذلك، أقام أهل القرية والمناطق المجاورة لها، جنازة ضخمة للتمساح حضرها أكثر من 500 شخص، وقد حملوه على جرار مزين بالورود والأكاليل، وقد تمّ دفنه بالقرب من البركة ليتم إنشاء تمثال له لاحقاً في المكان نفسه.

ووفقا لسكان القرية، فإنّ التمساح كان وديعاً ولم يؤذ أحداً في حياته. وفي هذا الإطار، يقول رجل يدعى باسوان: "كان الأطفال يسبحون دائماً بالقرب من غانغارام. لم يهجم على أحد أبداً ولم يلحق الأذى أيضا بأحد. لم يكن تمساحاً فحسب، وإنما كان صديقا وهبة من الرب، ننحني أمامها".

من جهته، أشار رجل آخر من قرية فير سينغ داس، أن "السكان كانوا يطعمون غانغارام الرز وحساء الفاصولياء"، واصفاً إياه بـ"الفهيم"، لأنه "كان ينتقل للضفة الأخرى من البركة لدى قدوم الناس للسباحة فيها". بدوره، أوضح زعيم القرويين واردن موهان، أن "السكان المحليين كانوا يعتبرون التمساح حامياً للقرية".

مصدر الصور: indiatoday

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