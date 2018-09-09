ديوكوفيتش يتأهل لنهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تأهل الصربي نوفاك ديوكوفيتش، إلى نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، بعد تغلبه في نصف النهائي على الياباني كي نيشيكوري، بثلاث مجموعات دون مقابل، بواقع (6-3) و(6-4) و(6-2).



ولم يكتف ديوكوفيتش بالتأهل إلى نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للمرة الثامنة، بل حجز مقعده أيضًا في البطولة الختامية للموسم للمرة الـ11 في مسيرته، والتي ستقام في العاصمة البريطانية لندن.

وحسم ديوكوفيتش موقعة الضربات الخلفية من خلال السيطرة بشكل واضح على التبادلات من الخط الخلفي، وارتكب نيشيكوري 51 خطأ مباشرا، وتعرض لـ17 نقطة لكسر إرساله، في غضون ساعتين ونصف.



وقال ديوكوفيتش عقب المباراة: "دخلت اللقاء وأنا أدرك أني سأواجه لاعبا سريعا للغاية، ويحب الذهاب إلى التسديدات، وأدركت أنني إذا تحكمت في سرعة تسديداته، سأحظي بالفرصة ولن أشعره الراحة، وسأجبره على ارتكاب الأخطاء".



وأضاف: "هذا ما حدث بالفعل، وفي الأوقات المهمة خرجت بإرسالات أولى وثانية مميزة، كما قدمت مستوى طيبا في استقبال إرساله، ووضعت ضغطا ثابتا عليه، ونجحت في تحريكه كثيرًا وحرمانه من إيجاد أي تناغم، المباراة كانت رائعة للغاية من جانبي".

وأقر اللاعب البالغ من العمر 31 عاما أنه قدم أفضل أداء له منذ بداية البطولة التي تغيب عنها العام الماضي.



وسيضرب ديوكوفيتش موعدًا في المباراة النهائية مع الأرجنتيني خوان مارتن ديل بوترو، ويتفوق الصربي في المواجهات المباشرة (14-4).

وحسم نوفاك المواجهتين السابقتين أمام ديل بوترو في بطولة أمريكا المفتوحة، وكان ذلك في الدور الثالث عام 2007 وربع نهائي 2012.



وعن ديل بوترو، الخصم الذي سيواجهه في المباراة النهائية، قال "أنا شخصيا أكن له إعجابا شديدا، ليس كلاعب فقط، بل أيضا كشخص، هو صديق عزيز وشخص احترمه كثيرا، كلنا نعلم كفاحه الطويل ضد الإصابات التي أبعدته عن الملاعب على مدار عامين أو ثلاثة، إنه لاعب عظيم".

وفي النهائي، سيسعى المصنف الأول عالميا سابقا، للتتويج بأمريكا المفتوحة للمرة الثالثة في مسيرته، بعد أن فاز بهذا اللقب في 2011 و2015 على حساب الإسباني رافائيل نادال والسويسري روجر فيدرر على الترتيب.

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