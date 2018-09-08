الإسباني نادال ينسحب من نصف نهائي أمريكا المفتوحة للتنس

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

انسحب رفائيل نادال حامل اللقب من مواجهة الأرجنتيني خوان مارتن ديل بوترو في قبل نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، بداعي الإصابة.

وفاز ديل بوترو في المجموعتين الأولى والثانية بعد معاناة المصنف الأول عالمياً نادال من إصابة في ركبته اليمنى التي أجبرته على الانسحاب على الرغم من تحامله على الوجع.

وينتظر ديل بوترو المصنف ثالث عالمياً في المباراة النهائية، الفائز من لقاء الصربي نوفاك جوكوفيتش مع نظيره الياباني كي نيشيكوري.

وكان المصنف الأول عالميا نادال متأخرا 7-6 و6-2 عندما قرر الانسحاب من المباراة، ليتأهل بذلك اللاعب الأرجنتيني إلى المباراة النهائية.

يذكر أن رافائيل نادال توج الشهر الماضي بدورة تورونتو، بعد الفوز على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، 6-2 و7-6 "7-4" في نهائي الدورة الكندية.

كام أن ديل بوترو "29 عاماً" كان فاز بلقب بطولة أمريكا المفتوحة في العام 2009 بعد أن تغلّب على السويسري روجيه فيدرر في النهائي، علماً بأن هذا اللقب هو الوحيد للأرجنتيني في البطولات الكبرى حتى الآن.

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