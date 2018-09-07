إيسكو يرحب بقرارات المدرب الجديد للمنتخب الإسباني

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

أكد النجم إِيسْكُو، لاعب وسط منتخب أسبانيا، أنه يرحب بقرار حظر الهواتف المحمولة خلال تناول الطعام، الذي اتخذه مدرب المنتخب الجديد لويس إنريكي، وأشاد بأفكار المدرب الجديد في كرة القدم وأسلوبه في التدريبات.

وفاجأ لويس إنريكي لاعبيه بنزهة في مدريد بهدف كسر الروتين بين لاعبي المنتخب ، حيث شاركهم في "ألعاب الهروب" التي يحاول من خلالها مجموعة من الأشخاص التعاون لحل لغز بهدف الهروب من غرفة مغلقة.

وأبلغ إيسكو في مؤتمر صحفي الخم يس: "من الجيد دائما وجود قدر مناسب من الانضباط، وعدم وجود هواتف محمولة خلال تناول الطعام فكرة جيدة بالنسبة لي.. لأن هذه الأيام نركز على الأجهزة أكثر من التحدث إلى زملائنا".

وتلعب أسبانيا مباراتها الأولى تحت قيادة لويس إنريكي مدرب برشلونة السابق السبت، خارج ملعبها ضد أنجلترا في أول مواجهة لها في دوري الأمم الجديد، قبل أن تستضيف كرواتيا يوم الثلاثاء.

وكانت آخر مباريات المنتخب الأسباني حين خرج بصورة مفاجئة من كأس العالم أمام روسيا الدولة المضيفة بركلات الترجيح، عقب التعادل1-1 في مباراتهما بدور الـ16.

وقال إيسكو لاعب وسط ريال مدريد، إن الفريق اعتاد على أساليب لويس إنريكي التدريبية، إضافة لأفكاره الغريبة خارج الملعب، والتي أخذ في أحداها اللاعبين إلى "غرفة هروب" الأربعاء، حيث يتعين على المشاركين الخروج من غرفة مغلقة عن طريق حل ألغاز.

وأضاف إيسكو: "فكرة غرفة الهروب كانت جيدة جدا، نجحنا في الابتعاد قليلا عن أجواء التدريبات وكان هناك الكثير من الضحك".

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