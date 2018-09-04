مشروبات الرياضة قد تعالج سرطان الثدي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أجرى باحثون أمريكيون دراسة طبية حديثة تثبت أن مكملاً غذائياً يستخدم في المشروبات الرياضية، قد يعالج سرطان الثدي المقاوم للعقاقير.

وأوضح الباحثون أن مستقبلات تسمى HER2، والذي يعد هرمون قد يحفز نمو السرطان، كما أنه المسؤول الرئيسي عن حوالي من 20 إلى 30 في المئة من تكون أورام الثدي السرطانية إلى حد ما.

حيث أصر الدكتور تارو هيتوسوجي، قائد فريق البحث وزملاؤه على استكشاف طرق طبية متطورة لحل هذه الأفة المرضية ، حيث اختبروا إمكانية استخدام مكمل غذائي يسمى "السيكلوكريستين" cyclocreatine في الحد من أورام سرطان الثدي.

كما أشار ماثيو غوتز، مدير برنامج مايو كلينيك لسرطان الثدي: "إن التجارب السريرية المستقبلية على البشر ستكون ضرورية لتحديد فعالية هذا الدواء لعلاج سرطان الثدي المقاوم للعقاقير".

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