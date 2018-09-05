عدم النشاط ينذر بحدوث مشاكل صحية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

حذر خبراء من أنه لم يتحقق تقدم كبير في خفض مستويات عدم النشاط في جميع أنحاء العالم، اذ يُقَدِّرُ تقريرٌ لمنظمة الصحة العالمية أن أكثر من ربع الناس حول العالم - 1.4 مليار شخص - لا يقومون بتمارين بدنية كافية، وهو رقم بالكاد تحسن منذ عام 2001.

ويثير عدم النشاط خَطَر حدوثِ مجموعة من المشاكل الصحية، مثل أمراض القلب والسكري من النمط الثاني وبعض أنواع السرطان، كما ذكر الخبراء أن التحول في البلدان الأكثر ثراء نحو المزيد من الوظائف والهوايات غير المستقرة ، إلى جانب زيادة استخدام وسائل النقل ، قد يفسر ارتفاع مستويات عدم نشاطهم.

وكانت البلدان ذات الدخل المرتفع ، بما في ذلك المملكة المتحدة ، من بين أقل البلدان نشاطًا.

ووجدت النساء أكثر استقلالية في جميع أنحاء العالم ، باستثناء منطقتين من آسيا.

'قلق كبير'

باحثون من منظمة الصحة العالمية (WHO) نظروا إلى بيانات ذاتية الإبلاغ عن النشاط من 358 مسوحات سكانية في 168 دولة ، بما في ذلك 1.9 مليون شخص ، لدراستهم في The Lancet Public Health.

وجدوا في البلدان ذات الدخل المرتفع ، والتي تشمل المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية ، ارتفعت نسبة الأشخاص غير النشطين من 32 ٪ في عام 2001 إلى 37 ٪ في عام 2016 ، في حين ظلت في البلدان ذات الدخل المنخفض مستقرة عند 16 ٪.

أولئك الذين تم تصنيفهم على أنهم غير نشطين ، قاموا بأقل من 150 دقيقة من التمارين المعتدلة - أو 75 دقيقة في كثافة قوية - في الأسبوع.

الدول التي تقود الاتجاه التصاعدي تشمل ألمانيا ونيوزيلندا والولايات المتحدة.

كانت النساء أقل نشاطاً من الرجال في جميع مناطق شرق وجنوب شرق آسيا ، مع وجود أكبر الاختلافات في جنوب آسيا ووسط آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا والدول الغربية ذات الدخل المرتفع.

وقال المؤلفان إنه من المحتمل أن يكون سبب ذلك مجموعة من العوامل ، بما في ذلك واجبات رعاية الأطفال والمواقف الثقافية الإضافية التي جعلت من الصعب عليهم ممارسة الرياضة.

في المملكة المتحدة ، بلغت مستويات عدم النشاط عام 2016 نسبة 36٪ - 32٪ من الرجال و 40٪ من النساء.

في البلدان المنخفضة الدخل ، من المرجح أن يكون الناس ناشطين في وظائفهم ويمشون أو يستخدمون وسائل النقل العام.

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