استبعاد ميسي عن قائمة الفيفا لأفضل 3 لاعبين في العالم

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة

كشفت تقارير صحفية إسبانية مساء اليوم الإثنين، بأن "ليونيل ميسي" نجم فريق برشلونة عن قرار استبعاد الساحر "الأرجنتيني" أسطورة "النادي الكاتالوني"، من قائمة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لأفضل 3 لاعبين في العالم لعام 2018، وفق صحيفة "سبورت" الإسبانية..



وذكرت بعض الصحف الإسبانية، أن النجم الأرجنتيني كان قد طلب من إدارة "البلوجرانا" التعاقد مع ظهير أيمن جديد خلال سوق الانتقالات الصيفية، ويعاني فريق برشلونة من ضعف واضح في مركز الظهير الأيمن بتواجد "سيميدو" فقط وحيدا، بالإضافة إلى "سيرجي روبيرتو" لاعب خط الوسط الذي يلعب في هذا المركز..

ويبدو أن "إرنتسو فالفيردي" يوافق رأي "ليونيل ميسي" بإشراكه "سيرجي روبيرتو" كأساسي على "سيميدو" الذي لم يقدم الجديد للفريق الكتالوني حتى الآن. وذكر موقع "دون بالون" الإسباني بأن ليونيل ميسي أخبر مدربه إرنستو فالفيردي بضرورة التعاقد مع ظهير أيمن جديد ومميز خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة..



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