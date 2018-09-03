برشلونة يتصدر لائحة الليغا بعد سحقه لضيفه ويسكا

أخبار الآن | برشلونة - إسبانيا (رويترز)

حقق نادي برشلونة فوزاً ساحقاً على ضيفه ويسكا، بثمانية أهداف مقابل هدفين, على ملعب كامب نو في إسبانيا, ليتقدم بذلك إلى الصدارة متفوقا على ريال مدريد بفارق الأهداف بعد ثلاث مباريات, إذ أحرز الفريق الكتالوني 12 هدفاً مقابل عشرة لبطل أوروبا واستقبلت شباك كل منهما هدفين.

وتقدم ويسكا الوافد الجديد على نحو مفاجئ في زيارته الأولى في الدوري لاستاد كامب نو عندما وضع المهاجم الكولومبي كوتشو هرنانديز الكرة في الشباك من مدى قريب لكن ميسي عادل النتيجة في الدقيقة 16 بعد تسديدة ارتطمت بالقائم ودخلت المرمى.

ومنح هدف سجله خورخي بوليدو بالخطأ في مرماه التقدم للفريق الكتالوني, ثم هز سواريز الشباك للمرة الأولى في خمس مباريات بجميع المسابقات ليزيد النتيجة بعدما تدخل حكم الفيديو المساعد لإلغاء قرار مساعد الحكم بوجود تسلل.

لكن اليكس جايار قلص الفارق لصالح ويسكا إلى 3-2 قبل نهاية الشوط الأول فتبدد أي أمل لدى الضيوف في ادراك التعادل بثلاثة أهداف من برشلونة في 11 دقيقة عن طريق عثمان ديمبلي وإيفان راكيتيتش وميسي.

كما قدم جوردي البا أداء رائعا بالهدف السابع للكتالوني, وأضاف سواريز الهدف الثامن من نقطة الجزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع بعدما رفض ميسي فرصة تسجيل ثلاثية مفضلاً أن ينفذ مهاجم الأوروجواي ركلة الجزاء.

وقال سواريز معلقاً على المباراة "كنا نائمين في البداية لكن هدف المنافس ساعدنا على الاستيقاظ ورد فعلنا كان جيدا".

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