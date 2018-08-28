#ادعم_محمد_صلاح ينتشر في تويتر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

محطات عديدة استوقفت المغردين العرب: أبرزها، أزمة جديدة بين محمد صلاح واتحاد الكرة المصري، اذ اشتكى النجم المصري محمد صلاح الاتحاد المصري لكرة القدم بسبب ما عده تجاهلا من مسؤولي الاتحاد لرسائله، وعلى إثر ذلك، أطلق مغردون هاشتاغ #ادعم_محمد_صلاح لتقديم آرائهم فيما حدث فأعرب معظمهم عن تضامنهم مع صلاح وانتقدوا اتحاد الكرة المصري.



@Amira65021932¤WA2 4848

يعني صلاح أحسن لاعب ف إنجلترا وأفضل لاعب ف أفريقيا وهداف البريميرليج وم المرشحين لافضل لاعب ف اوروبا والاتحاد بيقول عليه المدعو محمد صلاح وانه عايز يتشهر ع حساب الأتحاد!!!!

@NadaBassiouny7¤WA3 4848

العالم كله ينظر لمحمد صلاح ويضعه في مصاف أساطير مع ميسي ورونالدو عاملوه زي ما الاتحادات دي بتعامل ميسي ورونالدو ، بدلا من اسلوب التجاهل والتهرب ، محمد صلاح يمثل القوة الناعمة لمصر ، اغنية The Egyptian king اللي بتتغنى في مدرجات الانفيلد دي تسوى كتير

@Esseily¤WA4 4848

وراك يا ابوصلاح في اَي حتة و في اَي مكان

@sofiaas23¤WA5 4852

صلاح عاش مع ناس متحضرة و تعلم حقوقه فهو يطالب بظروف جيدة لسفر و اقامة المنتخب و لهذا لتدعمه تعلم تدعم نفسك : طالب بحريتك بعدالة اجتماعية بكرامتك هكذا تدعم صلاح و الا فانك لم تفهم رسالته 😏 طالب باحترامك كانسان💪

@Hebamoh_11¤WA6 4852

ايه الغلط ف انو حد يطالب باقل حقوق ليه؟! برغم من قيمه صلاح وانو يستاهل اكتر من كده وبزياده الا ان كل طلباته كانت للمنتخب كله!ومافيهاش اي شكل من الافوره او التكبر ع الناس ولا ع بلده ولا اي هري زي ما مجدي عبدالغني ده بيقول 😏11⚽

@SalemGamal¤WA7 4852

إذا أردنا التعامل بنظام وأحتراف وأحترام يجب حل إتحاد الكرة الفاشل

الذى يبحث عن مصالح شخصية أو إبعاد بعض الأشخاص الغير مرغوب فيهم جماهيراً ورياضياً من إتحاد الجبلاية الفاشل.

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