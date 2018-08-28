محمد صلاح يرد على بيان الاتحاد المصري

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

فتح لاعب المنتخب المصري، وليفربول الانجليزي، محمد صلاح النار على الاتحاد المصري لكرة القدم، واتهمه بتضليل الجمهور بشأن حقيقة أزمته.

وقال صلاح في فيديو بثه على صفحته بفيسبوك إنه أسهل طريقة للتضليل هي تبسيط حجم المشكلة، في إشارة إلى أزمته مع الاتحاد، وكان الاتحاد قد قال في بيان، نال الكثير من الانتقادات، إن طلبات اللاعب غير منطقية ومبالغ فيها.

وكانت خطابات محامي صلاح للاتحاد قد تم تسريبها، والتي يطلب فيها ضمانات لعدم تكرار مع حدث في معسكر كأس العالم، وذلك قبل مباراة المنتخب المقررة مع النيجر في القاهرة في الثامن من سبتمبر المقبل.

واتهم صلاح المسؤولين عن بتسريب الخطابات قائلا "قالوا إنه لم تكن هناك خطابات والآن أصبحت موجودة، عندما قلت إني هنزل فيديو.. هما في الأول نزلو خطاب وبعد كده قالوا الخطاب مش تبعنا لكن أنا عارف كويس إن الخطاب بتاعكم".

ضرب صلاح كمثال منعه من قبل المسؤولين في المنتخب من النزول لتناول وجبتي الإفطار والسحور خلال شهر رمضان، في مايو الماضي، بسبب "تواجد عدد كبير من الأشخاص في قاعة الطعام بالفندق"، وهو أمر لم يتقبله النجم المصري.

كما أبدى اللاعب المصري استياءه من محاولة تشويه سمعته والتشكيك بوطنيته، وهو الأمر الذي نفاه النجم المصري تماما.

كما طالب نجم ليفربول أن يوفر الاتحاد للاعبين رحلات سفر في درجة رجال الأعمال، عوضا عن السفر في الدرجة السياحية، وهو مطلب سيساعد اللاعبين على الشعور بالراحة وتقديم أفضل المستويات.

وألمح صلاح إلى انتهاك خصوصيته مرارا في معسكرات المنتخب بالسابق، مستشهدا بموقف دخول الأشخاص إلى غرفته في فندق لالتقاط الصور والتحدث إليه، وهو أمر رفضه اللاعب.

كما نفى أن تكون مطالبه بالحصول على مرافقة خاصة من المطار لمكان إقامة الفريق له وحده، بل أكد أنه يريد أن تطبق لجميع اللاعبين، فهي تسهل حركة اللاعبين القادمين من الخارج، خاصة مع ازدحام المطارات.

وأبدى نجم ليفربول الإنجليزي انزعاجه من تجاهل الاتحاد لرسائله ورسائل محاميه لمدة أسابيع.

كما انتقد صلاح مسؤولين الاتحاد الذين أشاروا للأسلوب "غير اللائق" لمدير أعماله الكولومبي رامي عباس خلال الخطابات الموجهة لهم، وطالب "بالتركيز على حل المشاكل عوضا عن التركيز على رامي".

وشدد صلاح مرارا في على أهمية حصول جميع لاعبي المنتخب على أي خدمات يحصل عليها هو، وأنه لا يرغب أبدا بالحصول على خدمات "خاصة".

وكان الاتحاد قد نفى البيان الذي نشره البعض على مواقع التواصل الاجتماعي ونال الكثير من الانتقادات وطالب البعض الاتحاد بتقديم استقالته.

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