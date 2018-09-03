رهان طريف بين صلاح وزميله سابقا.. من الفائز؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

بعد الأزمة التي علق فيها النجم "محمد صلاح" مع اتحاد الكرة المصري، عاد اللاعب إلى الملاعب بكل قوته لإبراز نجاحه وتفوقه من جديد في الدوري الإنكليزي، وقبل خوض التحديات، وافق النجم المصري مهاجم ليفربول الإنكليزي على الدخول في رهان مع زميله السابق في الـ"ريدز" داني إنغز، المنتقل على سبيل الإعارة إلى "ساوثمبتون" هذا الموسم، وذكرت صحيفة "تايمز" أن صلاح قبل رهانا وديا مع إنغز يكون الرابح فيه من يسجل أهدافا أكثر في الدوري الإنكليزي الممتاز.

لكن الرهان بين اللاعبين كان باستبعاد الجولة الأولى، وهي التي أحرز فيها "الفرعون" أول أهدافه هذا الموسم في شباك "وستهام يونايتد"، وذلك لانتقال "إنغز متأخرا إلى "ساوثمبتون"، وساعد إنغز فريقه الجديد في تحقيق الفوز لأول مرة هذا الموسم، على أمل أن تتحول صفقة إعارته إلى انتقال دائم إلى فريق "القديسين"..

وستبدأ المنافسة من الجولة الثانية، ليتفوق إنغز مؤقتا على صلاح بفارق هدف وحيد حتى بعد تسجيل الأخير هدفا أمام "برايتون" بالجولة الثالثة، وفشله في بالتسجيل في الأسبوعين الثاني والرابع، وقال "إنغز" في تصريحات صحفية: "هزيمة صلاح أمر شبه مستحيل، لكنني أعمل كل يوم من على تطوير مستواي. بالطبع، لم نتراهن على المال، فلست غبيا إلى هذه الدرجة حتى أخاطر بنقودي. هو أمر أقرب إلى التسلية"..

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