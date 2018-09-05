ماريا شارابوفا تدفع ثمن ارتكابها لـ 38 خطأ مزدوجاً

أخبار الآن | نيويورك - الولايات المتحدة الأمريكية (وكالات)

غادرت الروسية ماريا شارابوفا المصنفة الثالثة والعشرين عالمياً بطولة أمريكا المفتوحة للتنس, بخسارتها أمام الإسبانية كارلا سواريز نافارو.

حيث دفعت شارابوفا ثمن ارتكابها لثمانية وثلاثين خطأً مزدوجاً, لتحقق نافارو ثاني انتصار لها فقط على اللاعبة الروسية في ست محاولات, وتتأهل بذلك إلى دور الثمانية.

وقالت سواريز نافارو المصنفة الثلاثين عالمياً في مقابلة لها بالملعب "هذه أول مرة ألعب فيها هذا العام في المساء. أنا سعيدة جدا لأنني قدمت مباراة جيدة".



كما ستلتقي اللاعبة الإسبانية في دور الثمانية مع ماديسون كيز وصيفة البطلة العام الماضي.

والجدير ذكره أن شارابوفا الفائزة باللقب عام 2006, لم تخسر أي مباراة أقيمت مساء في نيويورك, قبل أول مواجهة لها ضد نافارو في إحدى البطولات الأربع الكبرى.

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