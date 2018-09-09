إسبانيا تتغلب على إنجلترا في دوري الأمم الأوروبية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

نجح منتخب إسبانيا في افتتاح مشواره في بطولة دوري الأمم الأوروبية، وافتتاح مشواه كذلك مع المدرب لويس إنريكي بتحقيق فوز مهم على مضيفه منتخب إنجلترا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن ضمن افتتاح مباريات المجموعة الرابعة من مجموعات المستوى الأول لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

أحرز هدفي إسبانيا، ساؤول نيجويز (13) ورودريغو مورينو (32)، فيما أحرز ماركوس راشفورد، هدف إنجلترا الوحيد، في الدقيقة 11.

لجأ مدرب منتخب إنجلترا، جاريث ساوثجيت، إلى إشراك جو غوميز في الجانب الأيمن، من الثلاثي الدفاعي، على حساب كايل والكر.

وشارك ظهير أيسر مانشستر يونايتد، لوك شاو أساسيا، وتكوّن خط الهجوم من الثنائي ماركوس راشفورد وهاري كين.

وفي الجانب الإسباني، لعب ماركوس ألونسو كظهير أيسر، وتكوّن وسط الفريق من سيرجيو بوسكيتس وتياجو ألكانتارا وساؤول نيجويز، فيما تواجد إيسكو في الخط الهجومي إلى جانب رودريجو مورينو وإياجو أسباس، في ظل غياب دييجو كوستا.

وبعد جس نبض من الفريقين، استمر لمدة 10 دقائق، افتتح الإنجليز التسجيل في الدقيقة 11، بعدما لعبة جماعية، قادها كين، الذي مرّر نحو شاو، وأرسل الأخير، كرة زاحفة أمام المرمى وصلت إلى راشفورد، الذي تابعها بيمينه داخل الشباك.

لكن هدف التعادل للإسبان، جاء بعد دقيقتين فقط، بعدما مرر داني كارفاخال، الكرة إلى مورينو في الناحية اليمنى، فوجّه مهاجم فالنسيا كرة أمام المرمى تابعها ساؤول بحنكة داخل الشباك.

وجرّب مورينو حظّه، بتسديدة غير مركّزة ابتعدت عن المرمى في الدقيقة 22، وظل الهدوء مسيطرا حتى الدقيقة 32، عندما احتسب الحكم، ركلة حرة للضيوف، في الناحية اليسرى، نفّذها تياجو، كسر بها مورينو مصيدة التسلل وتابعها بلمسة واحدة، داخل شباك الحارس جوردان هندرسون.

وكاد الرد أن يأتي سريعا في الدقيقة 34، لكن الحارس دافيد دي خيا، أنقذ رأسية راشفورد الخطيرة، ثم سدّد ساؤول، في مكان وقوف الحارس بيكفورد، في الدقيقة 37.

ومع بداية الشوط الثاني، توقّف اللعب قرابة الخمس دقائق، نتيجة إصابة لوك شاو، بعد لعبة مشتركة مع كارفاخال.

وخرج شاو، ودخل داني روز بدلًا منه، ومرّت كرة عرضية من ماركوس ألونسو فوق الدفاع الإنجليزي ليسدّدها تياجو فوق المرمى، في الدقيقة 55.

ودخل إيريك داير، بدلًا من جوردان هندرسون في تشكيلة إنجلترا، فيما أجرت إسبانيا تبديلها الأوّل بدخول ماركو أسينسيو، بدلًا من أسباس.

وحاول راشفورد معادلة النتيجة في الدقيقة 76 لكن كرته اصطدمت بقائد المنتخب الإسباني سيرجيو راموس، قبل أن يسيطر عليها دي خيا بسهولة، ثم أهدر اللاعب نفسه فرصة خرافية في الدقيقة 81.

ورفع كيران تريبير، كرة من ركلة ركنية على رأس هاري ماجواير، الذي ابتعدت محاولته عن المرمى الإسباني في الدقيقة 87.

وألغى الحكم هدفا لإنجلترا من إمضاء البديل داني ويلبيك، بحجة احتكاك الأخير مع الحارس دافيد دي خيا، في منطقة الست ياردات، لتنتهي المباراة بفوز الماتادور.

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