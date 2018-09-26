السعودية تطلق منصّة إلكترونيّة لتأشيرات الأحداث الرياضية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تستعد السعودية لفتح أبواب حضور الجماهير من كل أنحاء العالم للمرة الأولى في تاريخها، بإطلاقها منصة الكترونية للسياح الرياضيين حول العالم، في حفل وَضع حجرَ ألاساس لسباق "الدرعية إي بري " الذي ُأقيم في جوهرة اليونيسكو الخالدة - الدرعية التاريخية - في منطقة الرياض.

وستستضيف الدرعية التاريخية - العاصمة الأولى للمملكة - نحو 40 ألف مشجع لحضور سباق شهر كانون االاول ديسمبر الذي يعد أول سباقات الفورميلا إي في الشرق الأوسط، وأولَ سباق لفورميلا إي يشهد مشاركة َ سيارات من طراز "جين 2".

وسيكون من ضمن الجماهير المرحب بها لحضور الجولة الافتتاحية لبطولة "إي بي بي فورميلا" إي 2018 / 2019 آلاف الجماهير والسياح من خارج المملكة، والذين ستتاح لهم فرصة استخراج تأشيرة مرتبطة بتذكرة السباق من خلال منصة "شارك" بإجراءات الكترونية ميسرة وبسيطة.

وتعبر الشراكة الممتدة لعشرة أعوام قادمة بين الهيئة العامة للرياضة وفورميلا إي عن التزام المملكة بمستقبل السياحة كونها إحدى أهم الركائز التي تدعمها رؤية المملكة 2030، وعلى أهمية فورميلا إي ضمن روزنامة الأحداث الرياضية والاجتماعية والتجارية البارزة في الشرق الأوسط، وهو ما يتمثل بالإعلان عن رعاية الخطوط الجوية العربية السعودية - الناقل الوطني في المملكة العربية السعودية - لبطولة فورميلا إي، وتسميتها طيرانا رسميا للموسم الخامس، وإضافة الاسم التجاري "السعودية" لمسمى الجولة الأولى في الدرعية.

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وفي حفل التدشين الرسمي للسباق الذي عقد في مبنى الدرعية تحدث نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي قائلا "يعتبر هذا السباق حدثا تاريخيا بالنسبة للرياضة في السعودية، نحن ندعو العالم بأسره لزيارة المملكة ونسعد جدا للترحيب بالجميع في الدرعية. ومن المناسب جدا أن نستقبل فورميلا إي في هذا التوقيت كونها من الرياضات التي تدعم الاستدامة، وهو ما نسعى لتبنيه مستقبلا. السعوديون يحبون رياضة السيارات بالفطرة، وهذا ما يجعل من رعاية الخطوط الجوية السعودية للحدث أمرا رائعا، ويعبر عن ترحيبنا بالعالم لزيارة المملكة والاستمتاع بالحدث".

وأضاف "سيشهد سباق الدرعية إي بري حضور الجماهير من كل أنحاء العالم إلى المملكة، من دون أي عقبات للاستمتاع بهذا الحدث الرياضي المميز وفعالياته المصاحبة، ابتداء من السباق المثير على مضمار الدرعية، ومرورا بالفعاليات المنوعة التي سيحيها أكبر نجوم العالم، كل هذا يتوفر للجميع من خلال منصة شارك، تذكرتك هي تأشيرة سفرك".

وقال الأمير عبدالعزيز بن تركي "المملكة تسابق نحو المستقبل في هذه البطولة، ونحن نفتح أبوابنا للعالم في مرحلة فارقة من تاريخنا في ظل رؤية المملكة 2030 التي يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان".

وشهد حفل التدشين مشاركة الخطوط الجوية العربية السعودية وعدد من ممثلي الجهات الخاصة والحكومية التي ستعمل برفقة الهيئة العامة للرياضة على ضمان نجاح السباق وفعالياته المصاحبة.

وشارك في حفل التدشين أيضا الرئيس التنفيذي لفورميلا إي "أليخاندرو أغاغ"، وأسطورة سباقات الفورميلا 1 مع فريق Venturi البرازيلي "فيليبي ماسا" وزميلته في الفريق السائقة "سوزي وولف"، واللذين أصبحا سفيرين للخطوط الجوية العربية السعودية.

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